Berlin (dpa) - SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier knüpft die Zustimmung seiner Partei zur Verlängerung des Afghanistan-Mandats im Januar an Bedingungen. So forderte er in der «Bild am Sonntag», dass der Beginn des Rückzugs bereits im kommenden Jahr festgeschrieben wird. Schon im Afghanistan-Mandat vom Januar 2010 sei der beginnende Rückzug deutscher Soldaten beschrieben. Das müsse 2011 durch konkretes Tun untermauert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.