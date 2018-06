Berlin (dpa) - Der ehemalige Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, Joachim Gauck, hat Christian Wulff für dessen Amtsführung gelobt. Wulff finde erkennbar in seine Rolle, sagte Gauck der «Welt am Sonntag». Auch bei einem so erfahrenen Mann wie Johannes Rau habe es gedauert, bis er sich in das Amt des Bundespräsidenten gefunden hatte. Christian Wulff ist auf einem guten Weg, und die Deutschen wollen mit ihrem Bundespräsidenten auf einem guten Fuß stehen», sagte der frühere DDR-Bürgerrechtler.

