Schwerin (dpa) - Das Ringen um die Hartz IV-Reform geht weiter: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering rief die Bundesregierung zu mehr Anstrengungen in der Bildungspolitik auf. Alle Kinder müssten an Ganztagsschulen unterrichtet werden, und jede Schule brauche einen Sozialarbeiter. Aber das ginge natürlich nur, wenn auch wirklich Geld in die Hand genommen werde. Das könnten die Länder alleine nicht, sagte Sellering der dpa.

