Berlin (dpa) - Der Bahnverkehr in Deutschland ist am zweiten Weihnachtstag weitgehend störungsfrei angelaufen. Das sagte ein Bahnsprecher. Nur durch einzelne kleine Störungen von Weichen könne die ein oder andere leichte Verspätung auftreten. Auch die Strecken auf Rügen seien von den Schneeverwehungen freigeräumt worden. Dort sei der Betrieb bereits wieder aufgenommen worden. Einzelne Sperrungen wegen Schneeverwehungen gebe es nur noch auf Nebenstrecken in Mecklenburg-Vorpommern.

