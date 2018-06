Teheran (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat den Iran aufgefordert, ein Treffen der beiden inhaftierten deutschen Journalisten mit ihren Angehörigen zu ermöglichen. Westerwelle sagte der «Bild am Sonntag» er hoffe, dass das Treffen noch während der Weihnachtstage zustande kommt. Laut «BamS» sind Verwandte der beiden Reporter bereits in Teheran. Die beiden Journalisten waren am 10. Oktober bei dem Versuch verhaftet worden, den Sohn und den Anwalt einer Frau zu interviewen, die wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt worden ist.

