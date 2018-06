Berlin (dpa) - Alba Berlin hat auf die derbe Niederlage in Bamberg mit einem klaren Sieg in der Basketball-Bundesliga geantwortet. Der frühere Abonnement-Meister gewann am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen die Eisbären Bremerhaven mit 85:59. Alba verhinderte damit die vierte Liga-Niederlage in Folge.

