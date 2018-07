Semmering (dpa) - Auf das Raclette soll für Maria Riesch & Co. die Revanche folgen. Frisch erholt durch ihre kurze Festtagspause starten die deutschen Skirennfahrerinnen am Semmeringer Zauberberg nach den jüngsten Enttäuschungen den Angriff auf die gewohnten Topplätze.

«Manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen einen Dämpfer bekommen hat. Man haut sich wieder ein bisschen mehr rein», sagte Riesch vor dem Riesenslalom am Dienstag im österreichischen Luftkurort.

Nach einem Technik-Traumstart in den WM-Winter mit einem Riesenslalom-Sieg von Viktoria Rebensburg und insgesamt sechs Podestplätzen durch die Olympiasiegerin und Kathrin Hölzl sowie Riesch war das Toptrio zuletzt aus der Spur gekommen. «Wir wollen in Semmering die Ergebnisse ein bisschen korrigieren», sagte Alpin-Direktor Wolfgang Maier.

Beim Riesenslalom in St. Moritz und dem Torlauf von Courchevel waren seine Athletinnen ohne Platzierung unter den besten Zehn geblieben. «Im Slalom hat sich das schon in Aspen abgezeichnet, dass nicht alles immer so leicht von der Hand geht», sagte Maier zu dem unerwarteten Mini-Tief seiner erfolgsverwöhnten Alpin-Frauen.

Beim gemeinsamen Weihnachtsfest mit Freundin Lindsey Vonn bei ihrer Familie in Partenkirchen verzichtete Maria Riesch erst einmal auf die Ski. Zwar gönnten sich die Dauerrivalinnen die traditionellen Pfännchen aus Mama Monikas Küche, doch bereits seit dem zweiten Feiertag bereiten sich Riesch und die deutsche Mannschaft im österreichischen Hinterreit auf den Nachtslalom am Mittwoch vor. «Das waren jetzt zwei Rennen, in denen es nicht so gelaufen ist. Aber ich glaube, nach der kurzen Weihnachtspause und zwei Tagen intensiven Training sind wir alle wieder gerüstet», sagte die frisch gekürte «Sportlerin des Jahres».

Auch Riesch musste zuletzt Dämpfer wegstecken. Sechsmal hatte sie in den ersten sechs Saisonrennen vor Vonn gelegen, sich dabei ein schönes Weltcup-Punktepolster von 189 erarbeitet. Doch die Amerikanerin kämpfte sich mit drei Siegen zurück und liegt nach dem Aus der beiden im Slalom von Courchevel mit drei Zählern vorn. «Aber es ist nichts kaputt. Zum Sport gehören eben auch Niederlagen», resümierte Maier vor dem Doppelrennen in Semmering.

Vor den Toren Wiens, wo traditionell im Wechsel mit Lienz das letzte Damenrennen eines Jahres stattfindet, konnte Vonn bislang mit einem dritten Platz im Slalom noch nicht vollends überzeugen. Und für das deutsche Team war der Zauberberg ebenfalls lange Zeit wie verwunschen - bietet aber auch ein gutes Omen für die angestrebte Rückkehr in die Spitze. Der erste Podestplatz bei der achten Auflage seit 1995 glückte Maria Riesch vor zwei Jahren als Slalom-Siegerin.