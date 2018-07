Rom (dpa) - Vier Tage nach zwei Briefbomben-Anschlägen hat es in Rom wieder Terroralarm gegeben. Vor der griechischen Botschaft in der italienischen Hauptstadt konnte ein Sprengsatz rechtzeitig entschärft werden. Verletzt wurde niemand. Die Paketbombe soll seit Heiligabend dort gelegen haben, wurde aber erst nach dem Weihnachtsfest beachtet. Die explosive Post war von der Machart und Verpackung her ähnlich den am Donnerstag explodierten Sprengsätzen. Sie wurden vermutlich von italienische Anarchisten geschickt. In vielen Botschaften in Rom gab es seitdem Fehlalarm.

