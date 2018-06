Moskau (dpa) - Gleich nach dem Schuldspruch gegen den inhaftierten Kremlkritiker Michail Chodorkowski hat der Richter die Presse aus dem Gerichtssaal ausgewiesen. Gründe wurden nicht genannt. Seit dem frühen Morgen hatten zahlreiche Journalisten aus aller Welt vor dem Gerichtsgebäude in Moskau ausgeharrt. Vor dem Gerichtssaal kam es dann zu chaotischen Szenen, als Reporter und Beobachter hinein drängten. Chodorkowski war am Morgen schuldig gesprochen worden, 218 Millionen Tonnen Öl unterschlagen zu haben. Das Strafmaß wird voraussichtlich erst in einigen Tagen verkündet.

