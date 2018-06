Frankfurt/Main (dpa) - Gute Aussichten für Jobsuchende in der Industrie: In dieser Branche werden im kommenden Jahr hierzulande rund 70 000 neue Arbeitsplätze entstehen. Davon geht der Deutschen Industrie- und Handelskammertags DIHK aus. Mit einem Produktionszuwachs von fünf Prozent werden die Industriebranchen doppelt so stark zulegen wie die gesamte Wirtschaft. Das sagte DIHK- Präsident Hans Heinrich Driftmann der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Allein dadurch entstünden allein in der Industrie 70 000 der knapp 300 000 erwarteten neuen Stellen.

