Frankfurt/Main (dpa) - Nach den Wetterkapriolen vor Weihnachten will der Frankfurter Flughafen die letzten Gepäckstücke spätestens bis zum Jahresende zustellen. Die auf Deutschlands größtem Airport verbliebenen 1500 Koffer, Taschen und Rucksäcke sollen in den nächsten zwei oder drei Tagen an ihr Ziel gelangen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers. Auch die Lufthansa geht davon aus, dass bis Ende der Woche ein Großteil der Gepäckstücke wieder bei seinen Besitzern ist. Entschädigungen stünden den Reisenden genauso zu wie sonst auch, wenn Koffer verspätet ankommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.