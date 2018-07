Inhalt Seite 1 — Vaterglück für Elton John und David Furnish Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York/London (dpa) - Besondere Bescherung für Sir Elton John: Der 63 Jahre alte britische Popstar («I'm Still Standing») und sein 48-jähriger Ehemann David Furnish sind Eltern geworden. Der Junge der beiden wurde am 25. Dezember von einer Leihmutter im US-Bundesstaat Kalifornien zur Welt gebracht.

Eine Sprecherin des Sängers bestätigte entsprechende Berichte von US-Medien. Ob Elton John der biologische Vater ist, wurde zunächst nicht bekannt. Zachary Jackson Levon Furnish-John wog bei der Geburt 3580 Gramm und war knapp 56 Zentimeter groß. «Levon» heißt eines der Lieder Elton Johns, das er 1971 aufgenommen hat. Darin beschreibt er einen armen Mann, der es zu etwas gebracht hat und dem am Weihnachtstag ein Sohn geboren wird. Den Text hat Bernie Taupin geschrieben, inspiriert von The-Band-Schlagzeuger Levon Helm.

«Wir sind in diesem speziellen Moment überwältigt von Glück und Freude», erklärte das schwule Paar in einer gemeinsamen Mitteilung. «Zachary ist gesund und ihm geht es gut, wir sind sehr stolze und glückliche Eltern.»

Elton John und der kanadische Filmemacher David Furnish hatten 2005 geheiratet: Am ersten Tag, an dem gleichgeschlechtliche Ehen in Großbritannien erlaubt wurden. Sie hatten schon länger überlegt, ein Kind zu adoptieren, verwarfen die Idee dann aber zunächst. «Wir haben immer darüber gesprochen, ein Kind zu adoptieren. David wollte immer, ich habe aber "nein" gesagt, weil ich 62 bin und wegen der vielen Reisen und des Lebens, das ich führe, das wäre nicht gerecht, dem Kind gegenüber», sagte John einmal.

Dann kam der Vaterinstinkt aber doch durch. Elton John, der sich für Aids-Kranke engagiert, hatte vor einem Jahr ein Waisenhaus in der Ukraine besucht. Sein Herz blieb an dem kleinen Lew hängen, der HIV- positiv ist. Eine Adoption wurde aber verweigert, wegen des Alters von Elton John und weil gleichgeschlechtliche Partnerschaften in der Ukraine nicht erlaubt sind. Elton John spendet regelmäßig für das Kind und hat auch für afrikanische Kinder Patenschaften übernommen.

Die Frage der Elternschaft Homosexueller wird international kontrovers diskutiert. Die Universität Bamberg hat in einer Studie herausgefunden, dass Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern keine Nachteile in der Entwicklung aufweisen. Bundesweit leben tausende Kinder mit homosexuellen Eltern, in den allermeisten Fällen sind es Frauenpaare. Auch unter Prominenten ist das Vaterglück für Homosexuelle nichts ganz Neues. Der puerto-ricanische Sänger Ricky Martin hatte mit Hilfe einer Leihmutter 2008 Zwillinge bekommen. Volksmusiker Patrick Lindner hatte schon zehn Jahre zuvor ein Kind adoptiert.

John und Furnish wählten statt einer Adoption nun den Weg über eine Leihmutter in den USA. Die Sprecherin des Paares erklärte, dass die beiden das Privatleben der Leihmutter strikt schützen und keine Details über die mit ihr getroffenen Vereinbarungen bekanntgeben werden.