Berlin (dpa) - Die Menschen in Süd- und Westdeutschland müssen heute mit neuem Schnee rechnen. Das kündigte der Deutsche Wetterdienst aus Offenbach an. Im Norden und Osten Deutschlands lässt der Schneefall im Laufe des Tages nach. Deutschlandweit berichteten die größeren Polizeidienststellen in der Nacht von einer ruhigeren Lagen auf den Straßen. Für Silvester macht der DWD bislang keine Hoffnung darauf, dass die Feuerwerksraketen zu einem klaren Sternenhimmel aufsteigen. Es werde überall im Land bewölkt sein.

