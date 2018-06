Hamburg (dpa) - Rund zwei Stunden sind etwa 50 Fahrgäste in der Nacht in einem dunklen und nicht beheizten ICE festgesessen. Der Grund war ein Stromausfall kurz vor dem Hamburger Hauptbahnhof. Der Zug war von München nach Hamburg unterwegs gewesen, als es einen Kurzschluss in der Oberleitung gab. Das berichtete ein Sprecher der Deutschen Bahn. Wegen der Wetterprobleme konnte der liegengebliebene Zug nicht in den Bahnhof geschoben werden. Ein weiterer ICE musste parallel zum Zug gestellt werden, um die Reisenden über eine Brückenkonstruktion herüberholen zu können.

