Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Schneesturm in New York normalisiert sich der Flugverkehr von Frankfurt in die US-Metropole wieder. Ein Lufthansa-Sprecher sagte, es könnten wieder alle Flüge nach New York angeboten werden. Die Airline fliegt die Flughäfen John F. Kennedy und Newark an. In den letzten beiden Tagen waren bei der Lufthansa nach Angaben des Sprechers mehr als ein Dutzend New York- Flüge ausgefallen. Gestern ging gar kein Flug nach New York, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit.

