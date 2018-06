Berlin (dpa) - Hollywood-Schönheit Eva Mendes (36) hält nichts vom Heiraten. «Die Ehe ist etwas Altmodisches. Im negativen Sinne», sagte die US-Schauspielerin dem Magazin «in». Auch von Nachwuchs will Mendes noch nichts wissen, obwohl sie seit Jahren einen Freund hat.

«Ich habe sieben Neffen und Nichten. Seit meinem zwölften Lebensjahr bin ich Tante. Ich habe erlebt, wie viel harte Arbeit dich mit Kindern erwartet. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich dafür bereit bin.» Sowieso nehme sie die Dinge im Leben nicht ernst genug. «Ich will eigentlich nur in den Tag hinein träumen.» Ab diesen Donnerstag (30.12.) ist Mendes aks rassige Verführerin in der Dreiecksgeschichte «Last Night» auf der Leinwand zu sehen.