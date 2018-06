Passau (dpa) - Härtere Strafen für den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen - das fordert die CSU. Dazu soll der Kindesmissbrauch automatisch als Verbrechen eingestuft werden. Das geht aus einem Beschlussentwurf der Landesgruppe für die Klausur in Wildbad Kreuth hervor. In dem Papier, das der «Passauer Neuen Presse» vorliegt, heißt es: Die hiermit verbundene Erhöhung des Mindeststrafmaßes auf ein Jahr diene nicht nur der Abschreckung von potenziellen Tätern, sondern würde auch den hohen Schutz, den die körperliche Unversehrtheit von Kindern in Deutschland genießt, unterstreichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.