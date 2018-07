Berlin (dpa) - Tiefkühltruhe Deutschland: In manchen Orten ist der Kälterekord des Jahres gebrochen worden. Besonders im Osten und Südosten des Landes zitterten die Menschen vergangene Nacht bei Temperaturen von zum Teil mehr als minus 20 Grad. Mehrere Menschen erfroren. In den kommenden Tagen soll die Kälte etwas nachlassen. Im Westen ist sogar Tauwetter angesagt. In der Silvesternacht muss der «gute Rutsch» wörtlich genommen werden - denn es soll glatt werden. Inzwischen ist es auch offiziell: In Deutschland fiel das Jahr 2010 unter dem Strich etwas zu kalt aus.

