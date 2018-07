Offenbach (dpa) - Heute schneit es vor allem im Norden und in Alpennähe etwas. Sonst lässt sich in der Mitte auch mal die Sonne blicken, häufig bleibt es jedoch stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte.

Die Temperatur erreicht meist -7 bis -3 Grad, an der Nordsee und am Oberrhein örtlich um 0 Grad. Im östlichen Mittelgebirgsraum werden dagegen teils nur um -10 Grad erreicht.

Der Wind weht schwach bis mäßig um Südwest. In der Nacht zum Samstag schneit es kaum. Die Temperatur sinkt auf Tiefstwerte zwischen -5 und -12, bei klarem Himmel bis unter -15 Grad.