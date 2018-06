Hamburg (dpa) - Hollywood-Star Whoopi Goldberg ist am Donnerstagabend zur Deutschlandpremiere des Musicals «Sister Act» in Hamburg gekommen. Die Oscar-Preisträgerin, die 1992 im gleichnamigen Film Erfolge feierte, war der prominenteste Gast im Operettenhaus an der Reeperbahn.

Das Stück über eine im Kloster landende Nachtclubsängerin soll zur neuen Attraktion in Deutschlands Musicalhauptstadt werden. In der Hauptrolle der Deloris van Cartier ist Zodwa Selele zu sehen, die schon im «König der Löwen» und «Haispray» auftrat, in der Rolle der Mutter Oberin TV-Schauspielerin Daniela Ziegler. Goldberg selbst verkörperte schon beide Figuren: Im Kino die Deloris, auf der Bühne in London die Mutter Oberin. Nach London und Hamburg soll das Stück 2011 auch in New York laufen.