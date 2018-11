Stuttgart (dpa) - Der Absatzboom beim Autobauer Daimler ist ungebrochen. Im November verkauften die Stuttgarter mit 112 300 Fahrzeugen der Marken Mercedes-Benz, Smart, AMG und Maybach 14,2 Prozent mehr als im Vorjahr - und so viele wie nie zuvor in dem Wintermonat.

Gefallen finden die schwäbischen Premiumautos nicht nur in China, sondern auch wieder bei den Kunden auf dem lange schwierigen Heimatmarkt Deutschland. «Wir blicken auf ein bisher äußerst erfolgreiches Jahr zurück», teilte Mercedes-Vertriebschef Joachim Schmidt am Freitag in Stuttgart mit.

Die Kernmarke Mercedes-Benz legte um 18,6 Prozent auf 105 200 Wagen zu. Damit sei der Absatz zum dreizehnten Mal in Folge zweistellig gewachsen. Sorgen bereitet Daimler dagegen weiter der Kleinwagen Smart: Die Verkäufe sackten um 26,5 Prozent auf 7100 City- Flitzer ab.

«Ein entscheidender Wachstumstreiber war der deutsche Markt, in dem unsere Verkäufe um mehr als ein Fünftel zulegten», sagte Schmidt. Hier verbuchten die Stuttgarter ein Absatzplus von 21,9 Prozent auf 27 700 Fahrzeuge. Die sattesten Zuwächse fuhr das Unternehmen aber erneut in China ein - dort legten die Auslieferungen auf 14 600 Autos (plus 68 Prozent) zu.

Seit Beginn des Jahres steigerte Mercedes-Benz die Pkw- Auslieferungen um 12,5 Prozent auf 1,15 Millionen Fahrzeuge. Damit wurden bereits jetzt mehr Autos verkauft als 2009. Als Jahresziel peilt Schmidt ein weltweites Absatzwachstum von mindestens zehn Prozent zum Vorjahr an (2009: 1,12 Millionen). Beim Smart wollen die Stuttgarter bis Ende des Jahres rund 100 000 Wagen verkaufen, bis November lag der Absatz bei 89 900 (minus 16 Prozent).