Leverkusen und BVB eröffnen Bundesliga-Rückrunde

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußball-Bundesliga wird am 14. Januar 2011 mit dem Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in die Rückrunde starten. Das geht aus der Terminierung der Spieltage 18 bis 22 hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag in Frankfurt am Main veröffentlichte. Demnach empfängt der derzeitige Tabellen-Dritte Leverkusen den momentanen Spitzenreiter aus Dortmund am Freitagabend um 20.30 Uhr in der BayArena.

Formel-1-Weltmeister Vettel wird Ehrenbürger von Heppenheim

Heppenheim (dpa) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel wird Ehrenbürger seiner Heimatstadt Heppenheim. Das hat die Heppenheimer Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag beschlossen. Nach Informationen von SWR 4 Kurpfalz Radio soll es in der nicht- öffentlichen Sitzung des Gremiums auch Gegenstimmen gegeben haben. Die Entscheidung für die Ehrenbürgerwürde Vettels sei aber mit großer Mehrheit gefallen, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit.

Weltcup-Sieg für deutsches Bob- und Skeleton-Team

Calgary (dpa) - Die deutschen Bob- und Skeleton-Fahrer haben als Mannschaft einen optimalen Weltcup-Einstand gefeiert. Angeführt von der Olympia-Dritten Anja Huber gewann die Auswahl des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland in der Nacht zum Freitag in Calgary den ersten Team-Wettbewerb der Saison. Die Skeletonis Huber (Berchtesgaden) und Frank Rommel (Zella-Mehlis) sowie die Bobbesatzungen Manuel Machata/Florian Becke (Potsdam) und Stefanie Szczurek/Kristin Steiner (Oberhof/Oberbärenburg) siegten mit fast 1,5 Sekunden Vorsprung vor Gastgeber Kanada.

Golfstar Woods trumpft in Kalifornien auf