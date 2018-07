Los Angeles (dpa) - David Finchers Freundschaftsdrama über die Gründung des Netzwerkes Facebook, «The Social Network», hat die ersten Preise der diesjährigen Filmtrophäen-Saison gewonnen.

Der Film holte am Donnerstag gleich vier Auszeichnungen, als bester Film, für die Regie, für Schauspieler Jesse Eisenberg und für das beste adaptierte Drehbuch (Aaron Sorkin). Dies gab der US-Filmverband «National Board of Review» bekannt. Die Trophäen werden am 11. Januar im Rahmen eines Galaabends in New York vergeben.

Die britische Schauspielerin Lesley Manville erhielt den Zuschlag als beste Darstellerin für ihre Rolle in Mike Leighs Beziehungsdrama «Another Year». Das französische Drama «Von Menschen und Göttern» über Gewalt gegen eine Gruppe von Zisterziensermönchen in Algerien wurde zum besten ausländischen Film gekürt. Der Verband listete weitere fünf herausragende Auslandsfilme auf, darunter Fatih Akins Komödie «Soul Kitchen» und «Geliebtes Leben», eine deutsche und südafrikanische Co-Produktion von Regisseur Oliver Schmitz.

Mit der Bekanntgabe der Kritikerpreise, die von Filmhistorikern, Studenten und Kinoexperten vergeben werden, beginnt in den USA traditionell die jährliche Serie von Preisverleihungen, die Ende Februar mit der Oscar-Vergabe in Hollywood endet. Frühere Filmfavoriten des Verbands, wie «No Country for Old Men» und «Slumdog Millionär», erhielten jeweils auch den Oscar als bester Film.