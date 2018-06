Duisburg verpasst Spitze - Aachen siegt bei RWO

München (dpa) - Der MSV Duisburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Zum Auftakt des 15. Spieltags kassierten die «Zebras» am Freitag beim 1:3 gegen den FSV Frankfurt die erste Saison-Heimniederlage und bleiben Tabellenzweiter hinter dem FC Erzgebirge Aue. Der seit vier Spielen ungeschlagene FSV verbesserte sich auf den vierten Platz. Alemannia Aachen feierte mit dem 2:1 bei Rot-Weiß Oberhausen den zweiten Saison-Auswärtssieg. Der VfL Osnabrück und der SC Paderborn trennten sich 2:2-Unentschieden.

Davis Cup: Djokovic schafft Ausgleich für Serbien

Belgrad (dpa) - Novak Djokovic hat Serbien im Davis-Cup-Finale gegen Frankreich den Ausgleich beschert. Der Weltranglisten-Dritte setzte sich im zweiten Tennis-Einzel am Freitagabend in Belgrad ohne Probleme mit 6:3, 6:1 und 7:5 gegen Frankreichs Nummer zwei Gilles Simon durch. Zuvor hatte die serbische Nummer zwei Janko Tipsarevic gegen den französischen Spitzenspieler Gaël Monfils deutlich mit 1:6, 6:7 (4) und 0:6 verloren. Im Doppel treffen an diesem Samstag (15.00 Uhr/spobox.tv und Sportdigital) Viktor Troicki/ Nenad Zimonjic und Arnaud Clément/Michael Llodra aufeinander.

Gössner stürmt in Östersund auf Platz zwei

Östersund (dpa) - Miriam Gössner hat im Eisschrank von Östersund für den ersten Podestplatz der deutschen Biathletinnen in diesem Winter gesorgt. Die 20 Jahre alte Langlauf-Spezialistin belegte im Sprint über 7,5 Kilometer am Freitagabend einen unerwarteten zweiten Platz. Beim Sieg der Finnin Kaisa Mäkäräinen, die nach 22:42,1 Minuten ins Ziel kam, hatte die fehlerfrei schießende Gössner am Ende 18,7 Sekunden Rückstand. In Tina Bachmann und Andrea Henkel kamen zwei weitere DSV-Starterinnen unter die besten Acht und sicherten sich damit frühzeitig das WM-Ticket.

Wind stoppt Abfahrts-Herren