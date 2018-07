Rom (dpa) - Triple-Sieger Inter Mailand kommt in der italienischen Fußball-Liga nicht aus der Krise. Der Titelverteidiger kassierte mit dem 1:3 (0:1) im Spitzenspiel bei Lazio Rom die dritte Niederlage in den vergangenen vier Partien der Serie A.

Giuseppe Biava (27. Minute) hatte Lazio in Führung gebracht, Mauro Zarate (52.) erzielte kurz nach der Pause das 2:0. Nach dem Inter- Anschlusstreffer von Goran Pandev (74.) stellte Hernanes (89.) den Endstand her. Damit rutschten die Mailänder, die sich nach dem 5:2 gegen den FC Parma in der Vorwoche noch Hoffnungen auf einen Aufschwung gemacht hatten, zunächst auf den sechsten Platz ab. Zum Auftakt des 15. Spieltags schloss Lazio nach Punkten zu Spitzenreiter AC Mailand auf.