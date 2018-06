Berlin (dpa) - Deutschland ruht unter einer Schneedecke. Nach Chaos auf Straßen und Schienen ist in der Nacht etwas Ruhe eingekehrt. Vereinzelt meldeten die Polizeileitstellen noch Unfälle auf schneebedeckten Straßen. Auch die meisten Zugstrecken sind wieder befahrbar. Heute könne es vor allem in Küstennähe der Ostsee zu Schneefällen und Schneeschauern kommen, so ein Experte vom Deutschen Wetterdienst. Ebenso am bayerischen Alpenrand. Es soll frostig bleiben. Diese Nacht wird es in Deutschland bis unter minus 15 Grad kalt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.