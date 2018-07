München (dpa) - Der FC Bayern München geht mit seinem Kapitän in die Bundesliga-Rückrunde. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung wird Mark van Bommel seinen bis 30. Juni 2011 befristeten Vertrag erfüllen und bis Saisonende das Trikot des deutschen Fußball-Rekordmeisters tragen.

«Mark wird die nächsten fünf Monate bei Bayern spielen», sagte Mino Raiola, Berater des niederländischen Nationalspieler, der Zeitung. Ein Wechsel des Vize-Weltmeisters in der Winterpause ist damit kein Thema mehr. Van Bommel war zuletzt mit dem VfL Wolfsburg und englischen Clubs in Verbindung gebracht worden.

Dennoch wollen die Bayern Luis Gustavo von 1899 Hoffenheim noch vor dem Rückrundenstart nach München holen. Laut «Bild» führt der FC Bayern intensive Verhandlungen mit dem Brasilianer, der wie van Bommel im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist. Der 33-jährige Holländer will sich offenbar dem Konkurrenzkampf stellen. «Mark wird nicht wegrennen. Wenn Bayern neue Spieler kauft, muss er härter arbeiten und besser sein», sagte Raiola.

Die Suche nach einem neuen Linksverteidiger haben die Bayern vorerst eingestellt, nachdem der englische Nationalspieler Leighton Baines (FC Everton) dem Rekordmeister eine Absage erteilt hat. So gut wie perfekt ist der Wechsel von Martin Demichelis zum FC Málaga. Der argentinische Nationalspieler wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Sollte der Tabellen-18. in der spanischen Primera División den Klassenerhalt schaffen, will Málaga den Innenverteidiger für eine Ablöse von drei Millionen Euro verpflichten. Demichelis war am Dienstag in Málaga eingetroffen und hatte sich am Mittwoch einer medizinischen Untersuchung unterzogen.