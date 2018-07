Inhalt Seite 1 — Deutsche Politik schockiert über Strafmaß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Regierung und Opposition in Deutschland haben schockiert auf das Strafmaß für den Kremlkritiker Michail Chodorkowski reagiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich enttäuscht und nannte das Strafmaß hart. Parteiübergreifend beklagten Politiker einen Rückschlag für die Entwicklung des russischen Rechtsstaat und den Modernisierungskurs des Landes.

Ein Moskauer Gericht verurteilte Chodorkowski am Donnerstag zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren. Der politische Gegner von Regierungschef Wladimir Putin kommt damit erst 2017 wieder auf freien Fuß.

Merkel sagte nach Angaben des Bundespresseamtes in Berlin: «Es bleibt der Eindruck, dass politische Motive bei diesem Verfahren eine Rolle gespielt haben.» Die CDU-Vorsitzende ergänzte: «Dies widerspricht Russlands immer wieder geäußerter Absicht, den Weg zur vollen Rechtsstaatlichkeit einzuschlagen.»

Außenminister Guido Westerwelle (FDP) regierte ebenfalls mit Sorge. Die erneute Verurteilung «ist der bedauerliche Schlusspunkt eines von vielen Zweifeln begleiteten Prozesses». Es liege im eigenen russischen Interesse, die Sorgen der internationalen Öffentlichkeit zu dem Ergebnis und Ablauf des Prozesses ernst zu nehmen.

Die Bundesregierung kritisierte das Urteil als Rückschritt auf dem von Präsident Dmitri Medwedew eingeschlagenen Weg der Modernisierung Russlands. «Das Verfahren und das Strafmaß werfen erhebliche Fragen hinsichtlich der Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze auf», teilte der Vize-Regierungssprecher Christoph Steegmans mit. Die Regierung sei über das Urteil besorgt und werde den weiteren Verlauf des Falles mit großer Aufmerksamkeit verfolgen.

Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning (FDP), zeigte sich «schockiert und zutiefst persönlich betroffen». In Europa müsse nun überlegt werden, «wie wir die russische Zivilgesellschaft, die Leute, die für Bürgerrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kämpfen, in Zukunft besser unterstützen können». Das Verfahren, der Schuldspruch und die Höhe des Urteils «erschüttern das Vertrauen in die rechtsstaatliche Modernisierung Russlands».