Inhalt Seite 1 — Mabelle statt Melbourne: Kiefer sagt leise Servus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hannover (dpa) - Mabelle statt Melbourne, Trinkflasche statt Tennisschläger: Leise, still und heimlich hat Nicolas Kiefer seine Tennis-Karriere beendet und sich ins Familienleben zurückgezogen.

«Es ist Zeit, nach 15 Jahren einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen», sagte Kiefer der Tageszeitung «Die Welt». Statt von der gelben Filzkugel wird das Leben des Holzmindeners in den kommenden Monaten von Windeln und Kinderspielzeug bestimmt sein, denn der Hauptgrund für das Ende von Kiefers Laufbahn ist viereinhalb Monate alt und heißt Mabelle.

«Wenn ich zuletzt unterwegs war, habe ich gespürt, was mir wirklich fehlte. Jeden Abend schlafe ich jetzt neben Mabelle, meiner Tochter, ein, jeden Morgen wache ich neben ihr auf. Das sind Momente, die ich nicht verpassen oder vermissen möchte», sagte Kiefer, der seit dem 11. August Vater ist. Damit habe er sein «großes Lebensziel» bereits erreicht, erklärte der Niedersachse auf seiner Homepage.

In den vergangenen Wochen hatte der einst als Thronfolger von Tennis-König Boris Becker gehandelte 33-Jährige immer wieder mit sich gerungen. Soll ich mich noch einmal auf die Tour zurückquälen oder ist mir das Erreichte genug und die Familie wichtiger?

Noch Ende November hatte Kiefer, der seit dem Erstrunden-Aus in Wimbledon im Juni kein Match mehr auf der Tour bestritten hatte, gesagt: «Von Rücktritt kann keine Rede sein. Das Feuer in mir brennt noch, und solange das so ist, ist doch alles in Ordnung.» Doch nach den Beratungen mit seinem engsten Umfeld überwogen zuletzt anscheinend doch die Zweifel, ob die Kraft für den Weg zurück in die Weltspitze ausreicht - schließlich rangiert Kiefer derzeit nur auf Rang 722 der Weltrangliste.

Den Entschluss zum Aufhören fasste er dann vor ein paar Tagen. Anders als Tommy Haas, der derzeit in den USA an seinem Comeback arbeitet, und Rainer Schüttler, der jüngst die Fortsetzung seiner Karriere verkündete, sagte sich Kiefer: «Komm, Kiwi, du hast eine super Tenniskarriere gehabt, hast so viel mitgemacht, viele tolle Menschen kennengelernt, viele Länder bereist und unheimlich viel dabei gelernt. Es reicht. Jetzt bist du Vater, hast eine Tochter.»

Kiefers Karriere begann vielversprechend. Er gewann 1995 die Grand-Slam-Turniere der Junioren in Melbourne und New York. Zu seinen größten Erfolgen auf der ATP-Tour zählte das Erreichen des Halbfinales bei den Australian Open 2006. Ferner holte er mit Rainer Schüttler 2004 die olympische Silbermedaille im Doppel. Das Finale von Athen nagt noch heute ein wenig an ihm. «Vier Matchbälle haben wir vergeben. Verdammt noch mal, dass wir nicht einen genutzt haben. Das ärgert mich noch heute maßlos.»