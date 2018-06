New York (dpa) - Die Vereinten Nationen machen sich große Sorgen um die Elfenbeinküste. Der Machtkampf in dem westafrikanischen Staat droht nach Angaben des UN-Botschafters Youssoufou Bamba sich in ein neues Blutvergießen auszuweiten. Das Land stehe am Rande des Völkermords. Nach Angaben Bambas seien bei den jüngsten Unruhen nach der Stichwahl von Ende November 172 Menschen ums Leben gekommen. Nach der Wahl war der Oppositionspolitiker Alassane Ouattara zum Sieger erklärt worden. Aber der abgewählte Präsident Laurent Gbagbo weigerte sich, das Ergebnis anzuerkennen und ließ sich erneut vereidigen.

