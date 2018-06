Berlin (dpa) - Die extreme Kälte in diesem Winter wird Experten zufolge noch ihre Nachwirkungen haben, wenn Schnee und Eis längst weg sind: Automobilclubs befürchten bis zum Frühjahr einen Schlagloch- Rekord auf den Straßen. Der ADAC rechnet nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung damit, dass nach dem Ende des Winters bundesweit jede zweite kommunale Straße beschädigt sein dürfte. Der harte Winter des Vorjahres und häufige Temperaturwechsel rund um den Gefrierpunkt griffen die Straßen überall in Deutschland so stark an wie nie zuvor.

