Berlin (dpa) - Deutsche Lebensmittel sind beliebt: Der Export boomt. Nach Angaben des Deutschen Bauernverbandes stieg die Ausfuhr von Agrarerzeugnissen in diesem Jahr um neun Prozent auf knapp 54 Milliarden Euro. Vor allem der Export von Milch und Milchprodukten ist kräftig gestiegen: bei Butter war es sogar ein Plus von 70 Prozent. In den vergangenen 10 Jahren habe sich die Ausfuhr deutscher Agrarprodukte und Nahrungsmittel fast verdoppelt, so der DBV. Deutschland steht an Platz drei der weltweit größten Agrarexporteure - hinter den USA und den Niederlanden.

