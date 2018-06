London (dpa) - Queen Elizabeth II. ist zum ersten Mal Uroma geworden. Ihre Urenkelin kam in der Grafschaft Gloucestershire zur Welt, wie der Buckingham Palace in London mitteilte. Ihr Name ist noch nicht bekannt. Sie ist die Tochter von Peter Phillips, dem Sohn von Prinzessin Anne aus deren erster Ehe. Die 60 Jahre alte Anne - einzige Tochter der Queen - ist damit zum ersten Mal Oma geworden. Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip seien hocherfreut über die Geburt, hieß es in der Palastmitteilung.

