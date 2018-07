Dortmund (dpa) - Während der Fahrstunde hat eine Fahrlehrerin aus Dortmund so angeregt mit ihrem Handy telefoniert, dass sie eine Polizeistreife hinter dem Wagen dauerhaft übersah. Und das trotz der sechs Rückspiegel im und am Auto, erklärte ein Polizeisprecher. Als die Beamten den Wagen schließlich anhielten, kam die Fahrschülerin mit einem Schrecken davon. Ihre Lehrerin dagegen bekam ein Bußgeld von 40 Euro sowie einen Punkt in Flensburg aufgebrummt. Während der Fahrstunde gilt sie rein rechtlich als Fahrzeugführerin.

