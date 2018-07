Berlin (dpa) - Von Himbeeren, Schwedinnen und «Mexitinien»: Die Nachrichtenagentur dpa hat die besten Zitate aus dem Sportjahr 2010 gesammelt.

«Schwedinnen sind auch nur Menschen.» (Frauen-Bundestrainer Uwe Müssiggang am 14. Februar nach dem ersten Olympia-Rennen zum enttäuschenden Abschneiden der schwedischen Biathletinnen)

«Bei Olympia muss man riskieren oder probieren, sonst gewinnt man nur Himbeeren oder Bananen.» (Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg, die im Super-G fast ein Tor verpasste, am 21. Februar)

«Ich weiß nun, dass ich eine 'Blut-Macke' habe, aber nicht krank bin.» (Eisschnellläuferin Claudia Pechstein am 15. März, nachdem ihr Hämatologen eine vererbte Blut-Anomalie bescheinigt hatten)

«Hiermit ist er frei. Ich übergebe ihn der Masse. Sie kann ihn haben und zu Hause ausstopfen.» (Box-Promoter Ahmet Öner am 28. März über seinen Schwergewichtler Steffen Kretschmann nach dessen Niederlage gegen den Russen Denis Bachtow)

«Wir arbeiten alle an einem Thomas Schaaf - der ist aber nicht zu klonen.» (Der HSV-Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann am 2. Mai über die Trainersuche seines Vereins)

«Meine Bälle waren so langsam und drehten so wenig, dass ich die Schrift darauf lesen konnte.» (Tennisprofi Philipp Kohlschreiber am 16. Mai über seine desolate Leistung beim 2:6, 4:6 gegen den Franzosen Jeremy Chardy beim World Team Cup)