Karlsruhe (dpa) - In Karlsruhe hat ein Mann seinen sechs Jahre alten Sohn getötet. Anschließend habe der Vater versucht, sich selbst umzubringen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Vermutet wird ein Beziehungsdrama. Ersten Ermittlungen zufolge war der 42 Jahre alte Mann am Nachmittag vom Balkon seiner Wohnung im zweiten Stock gesprungen. Er kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Anschließend fanden die Polizisten in der Wohnung den sechsjährigen Sohn tot auf einem Bett. Er hatte Verletzungen am Kopf.

