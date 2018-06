Rom (dpa) - In seiner Vesper zum Jahresende hat Papst Benedikt XVI. zu Solidarität mit allen Menschen in Not aufgerufen. Die heutige Zeit sei voller Leiden und Dramen - «provoziert teils durch menschliche Bosheit, teils durch unselige Naturereignisse», sagte der Papst. Es gebe aber auch die freudige und befreiende Botschaft von Christus. Bei der Vesper wurde - wie jedes Jahr am Silvesterabend - das «Te Deum» als Dank für das zu Ende gehende Jahr gesungen. Morgen steht für Benedikt die traditionelle Neujahrsmesse auf dem Programm.

