Moskau (dpa) - «Priwjet, 2011»: Auf dem Roten Platz in Moskau haben tausende Menschen das neue Jahr begrüßt. Als die benachbarte Kreml-Uhr Mitternacht schlug, stießen die Nachtschwärmer auf dem tief verschneiten Platz an oder fielen sich einfach jubelnd in die Arme - wegen des Zeitunterschiedes zwei Stunden früher als in Deutschland. Auch in zahlreichen Clubs der russischen Hauptstadt wurde gefeiert. Wegen der Zeitzonen in Russland begrüßten die Menschen im Riesenreich das neue Jahr zu unterschiedlichen Zeiten.

