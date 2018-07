Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Menschen im neuen Jahr zu Solidarität und Mut aufgerufen. Geht nicht, gibt's nicht, sagte Merkel in ihrer Neujahrsansprache. Wichtigste Ziel der Bundesregierung sei, noch mehr Menschen als bisher in Arbeit zu bekommen. Die Kanzlerin kündigte an, dass Deutschland seine Finanzen weiter in Ordnung bringen und die Steuern vereinfachen werde. Als wesentliche Projekte für die kommenden zwölf Monate nannte Merkel auch die Verbesserung des Gesundheits- und Pflegesystems.

