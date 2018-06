Neu Delhi (dpa) - Nach einer Terrorwarnung in Indien sind die Sicherheitsmaßnahmen in Großstädten des Landes verschärft worden. Anschläge werden vor allem in der Finanzmetropole Mumbai befürchtet. Der Geheimdienst hatte bereits vor Tagen vor geplanten Terrorakten während der Neujahrsfeiern gewarnt. Demnach sollen sich vier Mitglieder der radikalislamischen Terrorgruppe LeT bereits in der Stadt aufhalten. Indien macht die von Pakistan aus tätige Gruppe für eine Anschlagsserie verantwortlich, bei der Ende November 2008 in Mumbai 166 Menschen getötet worden waren.

