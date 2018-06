Berlin (dpa) - Rechtzeitig vor den Silvesterpartys sorgt milderes Winterwetter in Deutschland für ein besseres Durchkommen auf Straße, Schiene und per Flieger. Im Fernverkehr der Bahn kommt es nur noch vereinzelt zu Verspätungen und Zugausfällen. Auch im Freien auf das Jahr 2011 anzustoßen, wird in weiten Teilen nicht von Schnee und Regen getrübt. Laut Deutschem Wetterdienst muss allerdings nach Mitternacht im Norden und in der Mitte Deutschlands mit «etwas Schnee und Regen mit Glättebildung» gerechnet werden.

