Frankfurt/Main (dpa) - Der Streik der Fluglotsen in Spanien beeinträchtigt auch den Verkehr am größten deutsche Flughafen in Frankfurt. Seit Beginn des Ausstandes am Freitagabend mussten 14 Starts annulliert werden, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Samstagvormittag.

Außerdem gebe es etliche Verspätungen. Planmäßig sollten am Samstag rund 30 Passagiermaschinen in Richtung Spanien abheben. Das Winterwetter in Deutschland habe dagegen «so gut wie keine» Auswirkungen mehr auf den Flughafenbetrieb in Frankfurt, sagte der Sprecher.