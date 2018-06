Schwarz-Gelb drückt Hartz-Reform durch

Berlin (dpa) - Erste Hürde erfolgreich genommen: Im Bundestag ist das umstrittene Gesetzespaket zur Neuregelung der Hartz-IV-Sätze mit den Stimmen von Union und FDP beschlossen worden. Die Opposition stimmte nach hitziger Debatte geschlossen dagegen. Schwarz-Gelb hofft, dass auch der Bundesrat in zwei Wochen mitzieht. Eine Schlüsselrolle kommt dem von einer schwarz-gelb-grünen Koalition regierten Saarland zu, das dem Paket mit einer Zustimmung doch noch durchs Ziel helfen könnte. Die Grünen stellen dafür aber Bedingungen.

Wikileaks wird gejagt

London (dpa) - Jagd auf Wikileaks: Die Enthüllungs-Plattform und ihr Gründer Julian Assange werden in die Enge getrieben. Wikileaks verlor die angestammte Web-Adresse wikileaks.org und sucht nun Asyl in Europa. Assange muss mit einer Festnahme rechnen - wegen des Verdachts sexueller Vergehen in Schweden. In einem Online-Interview warnte er seine Gegner, wenn ihm etwas zustoße, würden die entscheidenden Teile der US-Diplomaten-Akten automatisch veröffentlicht. Die Enthüllungen gehen inzwischen weiter. Heute handelten sie von Korruption in Afghanistan.

Obama räumt langsamen Fortschritt in Afghanistan ein

Kabul (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat eingeräumt, dass der Militäreinsatz in Afghanistan nicht mit dem gewünschten Tempo vorankommt. «Vor uns liegen schwierige Tage», sagte Obama bei einem überraschenden Besuch auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan. Er zeigte sich aber überzeugt, dass die internationale Koalition im Kampf gegen die Taliban die Oberhand behält. Obama hatte die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan in diesem Jahr auf rund 100 000 erhöht.

Verfassungsgericht in Elfenbeinküste erkennt Ouattara Sieg ab