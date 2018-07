Tel Aviv (dpa) - Zwei Tage nach Ausbruch eines verheerenden Waldbrandes in Israel hat die Polizei zwei mutmaßliche Brandverursacher festgenommen. Wie israelische Medien berichten, handelt es sich dabei angeblich um zwei 16 Jahre alte Brüder. Sie sollen in einem von Drusen bewohnten Dorf im Karmel-Gebirge leben und in der Nähe ihres Hauses ein Feuer gemacht haben. Nach ersten Ermittlungen vermutet die Polizei jedoch keine vorsätzliche Brandstiftung, sondern Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit. Unterdessen kämpfen die Einsatzkräfte in Israel weiter gegen die Flammen an.

