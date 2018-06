Berlin (dpa) - Die vom Fluglotsenstreik in Spanien betroffenen deutschen Airlines warten auf ein Zeichen aus Madrid. Die Fluggesellschaften seien von den Gesprächen in Spanien abhängig, sagte eine Air-Berlin-Sprecherin. Bei Air Berlin waren in der Nacht 26 Maschinen von den Streiks betroffen. Lufthansa will sich bislang nicht zum weiteren Vorgehen äußern. Aufgrund der Streiks seien Flüge verspätet gewesen oder gestrichen worden, sagte ein Sprecher. Spaniens Ministerpräsident Zapatero berief sein Kabinett für heute zu einer Krisensitzung ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.