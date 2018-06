Madrid (dpa) - Die spanischen Flughäfen haben nach einem «wilden» Streik der Fluglotsen den Betrieb noch nicht wieder aufgenommen. Frühestens gegen Mittag sollen die ersten Maschinen starten, sagen Sprecher verschiedener Fluggesellschaften. Tausende Passagiere hatten die Nacht in den Wartehallen der Flughäfen in Madrid, Barcelona und auf Mallorca verbracht. Die Airports sind immer noch geschlossen. Ein Teil der streikenden Fluglotsen kehrte heute Morgen in die Kontrolltürme zurück, nahm die Arbeit aber noch nicht wieder auf.

