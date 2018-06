Haifa (dpa) - Israel hofft, das Großfeuer im Karmel-Gebirge noch an diesem Wochenende unter Kontrolle zu bringen. Vielleicht werde man den Brand bereits in der kommenden Nacht löschen können, sagt der Sprecher der Einsatzkräfte, Joram Levy. Demnach sind seit Tagesanbruch acht Löschflugzeuge aus dem Ausland in der Luft. Die mehr als 3000 Einsatzkräfte haben einen ersten Erfolg verbucht. Sie stoppten das Feuer kurz vor einem Vorort der Großstadt Haifa. Durch den Brand sind bislang über 40 Menschen ums Leben gekommen.

