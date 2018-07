Madrid (dpa) - Ein unangekündigter Streik der Fluglotsen hat den Luftverkehr in Spanien in ein Chaos gestürzt. Viele Flughäfen wurden geschlossen, wie in Madrid, Barcelona, Mallorca, Menorca, Ibiza und den Kanarischen Inseln. Mindestens 250 000 Reisende waren nach Angaben der Flughafenbehörde AENA betroffen. Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero übertrug die Überwachung des Luftraums der Armee. Das Militär begann, das Kommando über die Kontrolltürme einzelner Flughäfen zu übernehmen. Fluglotsen, die sich weigern zu arbeiten, können nach Militärrecht des Aufruhrs angeklagt werden.

