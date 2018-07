Berlin (dpa) - Borussia Dortmund steht vorzeitig als Herbstmeister in der Fußball-Bundesliga fest. Verfolger FSV Mainz 05 verlor mit 1:2 bei Eintracht Frankfurt. Der BVB durfte damit bereits vor seinem Spiel beim 1. FC Nürnberg über den inoffiziellen Titel jubeln. Borussia Mönchengladbach bleibt durch die 1:2 -Niederlage gegen Hannover 96 am Tabellenende. Mit 1:1 trennten sich der VfB Stuttgart und 1899 Hoffenheim. Im Nordduell schafften der VfL Wolfsburg und Werder Bremen nur ein 0:0. Der Hamburger SV kassierte mit dem 0:1 beim SC Freiburg die vierte Auswärtsniederlage in Serie.

