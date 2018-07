Berlin (dpa) ­ Als Mosquito (Mark Chao) aus Taipeh in den 1980er Jahren seine Schule wechselt, sieht er eine Chance, noch einmal ganz von vorn anzufangen und die Rolle des Außenseiters abzustreifen.

Mosquito wird schnell klar, dass er sich in dem neuen Viertel «Monga» behaupten muss, um zu überleben. Tatsächlich schafft er es nicht nur, sich durchzusetzen, sondern er schließt auch noch Freundschaft mit Dragon Lee (Rhydian Vaughan). Dragon Lee ist der Sohn eines Gangsterbosses, und so bewegt sich die Bande um Mosquito mit ihren Aktivitäten schnell an der Grenze zur Illegalität. Doch ihre Freundschaft gerät ins Wanken, als eine gefährliche Bande versucht, die Macht über Monga zu erobern. Doze Niu führte bei dem Streifen Regie.

Monga ­ Gangs of Taipeh, Taiwan 2010, 140 Min., FSK o. A., von Doze Niu, mit Ethan Ruan, Mark Chao, Rhydian Vaughan

